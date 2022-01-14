Зеленский поручил минюсту ограничить права украинских олигархов за рубежом

Киев, 14 января. Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы у украинских олигархов были ограничения не только в стране, но и за ее пределами.

Зеленский на заседании СНБО поручил ввести ограничения для украинских олигархов за рубежом. Об этом рассказал министр юстиции страны Денис Малюська.

«Одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании СНБО – отработать процесс взаимодействия с нашими международными иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах нашей страны. То есть, чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительный контроль относительно активов и деятельности таких лиц за границей», — заявил он.

Минюст Украины занялся этой задачей. Планируется лишить олигархов возможности вести бизнес за рубежом, однако для этого нужно урегулировать нормативные акты.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что закон «об олигархах» не только не принесет какой-либо реальной помощи Киеву, но и, напротив, может сделать жизнь в стране еще хуже. Эксперт отмечает, что в мировой практике не принято бороться с крупным национальным капиталом.

Также Зеленский обвинил олигархов в том, что зимой они играют в «искусственный дефицит». Так он прокомментировал ситуацию с ценами на энергоресурсы, передает «Царьград».