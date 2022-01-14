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Столтенберг обсудил с Джонсоном диалог с Россией и безопасность в Европе

Политика
Столтенберг обсудил с Джонсоном диалог с Россией и безопасность в Европе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 января. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном продолжение диалога с Россией в рамках РФ-НАТО, а также безопасность в Европе и Украину.

НАТО придерживается единой позиции и готово защищать союзников. Об этом Столтенберг написал в Twitter.

«Обсудили с премьер-министром Джонсоном безопасность в Европе, ситуацию в и у границ Украины. В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия-НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия ждет ответа от партнеров на предложения по безопасности в сжатые сроки. Члены ОБСЕ предпочли обсуждать повестку председательства Польши, а не инициативы России, передает «Царьград».

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о недопустимости эскалации после диалога РФ, США и НАТО. Комментируя итоги переговоров, Гутерреш уточнил, что сейчас все мировое сообщество обеспокоено эскалацией напряженности, поэтому важно избежать конфронтации.

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нато столтенберг джонсон
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