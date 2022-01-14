Жителям частных домовладений компенсируют затраты на газификацию

Москва, 14 января. Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что затраты россиян на проведение газа до границы земельного участка будут компенсированы.

Политик рассказал, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации с бесплатным подключением домовладений к газу 21 апреля. По его словам, программа совместно с энергетической компанией «Газпром» была подготовлена в конце августа – в начале сентября.

Однако некоторые семьи с тех пор провели газ до границы земельного участка за свой счет. Турчак подчеркнул, что их затраты будут компенсированы. Эта инициатива была поддержана Правительством России и руководством «Газпрома», передает издание «Известия».

Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака об установлении нулевого размера платы за газ, предназначенный для обеспечения работы мемориалов Вечного огня.