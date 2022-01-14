Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 02:28
02:27
Политика
Джонсон обсудил со Столтенбергом право Украины на вступление в НАТО
02:26
Политика
Экс-спикер Палаты представителей США сравнил политику Байдена с фильмом «День сурка»
02:22
Общество
Диетолог Круглова предостерегла от употребления пельменей при обострении язвы
02:12
Политика
Республиканец Круз предрек исчезновение Украины из-за «Северного потока — 2»
02:00
Общество
Святки 2022: когда начинаются и заканчиваются, традиции и гадания, что можно и нельзя делать
01:50
Политика
Депутат бундестага Быстрон: экономическое выживание Украины обеспечивают США и ЕС
01:48
Политика
Депутат бундестага Быстрон: EMA не одобряет «Спутник V» по политическим причинам
01:25
Политика
Посол России в Лондоне Келин сохраняет оптимизм по диалогу о гарантиях безопасности с США
01:17
Экономика
Аналитик Зельцер спрогнозировал рост рубля в 2022 году
01:12
Политика
Зеленский поручил минюсту ограничить права украинских олигархов за рубежом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сенатор Скотт диагностировал у Байдена амнезию

Политика
Сенатор Скотт диагностировал у Байдена амнезию
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 14 января. Президент США Джо Байден и прочие демократы являются ярким примером амнезии у карьерных политиков. Об этом заявил республиканский сенатор Рик Скотт.

Политик напомнил, что он работал в Вашингтоне на протяжении трех лет. За этот период он уяснил, что власти нередко забывают за свои обещания, которые они давали в прошлом. Об этом сообщает Fox News.

«Это происходит в Конгрессе постоянно, но внезапные изменения точки зрения, которые мы сейчас наблюдаем у демократов Сената по поводу филибастера (тактика препятствования законопроекта меньшинством — Прим. ред.), являются примером амнезии карьерного политика. Это серьезное заболевание затрагивает даже бывших сенаторов, таких как Барак Обама, Джо Байден и Камала Харрис», — отметил Скотт.

По его мнению, сейчас миллионы американцев должны пристально следить за этим. Своими изменениями демократы пытаются захватить власть в США, хотя многие из них еще недавно были сторонниками филибастера.

Ранее стало известно, что Байден вновь допустил оговорку, случайно назвав вице-президента страны Камалу Харрис главой государства. Это произошло на выступлении в Университетском центре Атланты.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Сенатор Скотт диагностировал у Байдена амнезию
сша байден демократы рик скотт амнезия
Комментировать