Сенатор Скотт диагностировал у Байдена амнезию

Вашингтон, 14 января. Президент США Джо Байден и прочие демократы являются ярким примером амнезии у карьерных политиков. Об этом заявил республиканский сенатор Рик Скотт.

Политик напомнил, что он работал в Вашингтоне на протяжении трех лет. За этот период он уяснил, что власти нередко забывают за свои обещания, которые они давали в прошлом. Об этом сообщает Fox News.

«Это происходит в Конгрессе постоянно, но внезапные изменения точки зрения, которые мы сейчас наблюдаем у демократов Сената по поводу филибастера (тактика препятствования законопроекта меньшинством — Прим. ред.), являются примером амнезии карьерного политика. Это серьезное заболевание затрагивает даже бывших сенаторов, таких как Барак Обама, Джо Байден и Камала Харрис», — отметил Скотт.

По его мнению, сейчас миллионы американцев должны пристально следить за этим. Своими изменениями демократы пытаются захватить власть в США, хотя многие из них еще недавно были сторонниками филибастера.

Ранее стало известно, что Байден вновь допустил оговорку, случайно назвав вице-президента страны Камалу Харрис главой государства. Это произошло на выступлении в Университетском центре Атланты.