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ЦБ призвал ввести сервис «второй руки» для всех граждан России

  /   Обновлено: 14 января 2022 00:30
Общество
ЦБ призвал ввести сервис «второй руки» для всех граждан России
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 14 января. Центробанк России предложил ввести сервис «второй руки» для всех граждан страны. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, согласно идее данного сервиса, клиент кредитной организации может назначить помощника для одобрения своих финансовых онлайн-операций, чтобы защититься от мошенников. Если сотрудник видит необычную активность, то связывается с сопровождаемым и при выявлении мошенничества отговаривает от совершения операции.

При этом ранее эта система должна была распространяться исключительно на людей с инвалидностью и пожилых. Теперь Банк России рекомендует ввести сервис «второй руки» для всех категорий граждан, передают «Известия».

Ранее Центробанк РФ сообщил об историческом рекорде по объему золотовалютных резервов. За неделю с 24 по 31 декабря объем международных резервов России вырос на 100 миллионов долларов, до 630,6 миллиарда.

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