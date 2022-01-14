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Составленный договор поможет защититься от компьютерных «домушников»

Общество
Составленный договор поможет защититься от компьютерных «домушников»
pixabay.com  /  FirmBee

Москва, 14 января. Эксперты «Известий» рассказали, как защититься от навязанных услуг псевдомастеров по ремонт техники.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в целом выделяет три типа специалистов, которые занимаются такого ремонтом. Первый тип — это «домушники», второй — ИП, третий — организации.

«Чаще всего люди сталкиваются с мошенничеством как раз со стороны домушников. Они любят предлагать свои услуги на площадках объявлений типа «Авито», расклеивать рекламу в подъездах, а также разбрасывать флаеры», — указал он в беседе с «Известиями».

Чаще всего в подобных объявлениях мастер обещает скидки, дешевый прайс без конкретики, а также указывает на близость расположения. Знакомые с приемами аферистов пользователи настороженно относятся к такого рода рекламе и борются с ее расклейкой.

Вакулин отметил, что любой специалист должен произвести диагностику, а после — озвучить пути решения проблемы и ценник. Если при починке мастер ссылается на комплектующие, то лучше сразу проверить их ценники.

Юрист и основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко также советует составлять договор. В нем обязательно должны быть прописаны спецификация и техническое задание.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Севастополя едва не убила молотком компьютерного мастера. Женщина посчитала озвученную сумму непомерно высокой.

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мошенничество домушники ремонт техники
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