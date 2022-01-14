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Минюст собирается запретить вывод денег из России по «молдавской схеме»

Экономика
Минюст собирается запретить вывод денег из России по «молдавской схеме»
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 14 января. Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях.

В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, информировали в министерстве журналистов «Известий».

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей», — отметили в ведомстве.

Росфинмониторинг оценивает изменения положительно, потому что это позволит к подозрительным операциям все дозволенные российскими законами методы. Однако в банковском и деловом сообществах опасаются, что нововведение создаст трудности для добросовестного бизнеса. Так, для нерезидентов, например, открытие банковского счета может повлечь лишние комиссионные издержки, считает глава юридического департамента МКБ Ирина Гудкова.

Россияне в 2021 году взяли в банках рекордную сумму кредитов, недавно сообщили в Центральном банке России. Сумма поднялась до 14,1 триллиона рублей. Это больше, чем за 2017 и 2018 годы, когда в совокупности было взято 14,6 триллиона.

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