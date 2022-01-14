Россия и другие участники ЕАЭС оценят последствия запрета части пластика

Москва, 14 января. Москва и другие участники ЕАЭС оценят вероятность запрета создания и ввоза на территорию страны одноразовых изделий из пластика, включая пакеты.

Российское Министерство промышленности и торговли отправило техническое задание Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соответствующие ассоциации для согласования. Соответствующим материалом поделилось издание «Известия». Правительство хочет выяснить, насколько эффективным может быть ограничение и для каких категорий товаров.

Специалисты будут вынуждены оценить и сложности, с которыми, возможно, предстоит столкнуться стране. Аналогичное исследование проведут и члены ЕАЭС. В этом заключается одна из стратегических целей союза в период до 2025 года.

Ученым из Пермского университета недавно удалось получить экологически чистое топливо из отходов. Преимущество новой технологии заключается в том, что благодаря ей можно отсортировать пластик и другие опасные компоненты от пригодных для создания биотоплива.