«Федресурс» сообщил о замедлении темпов роста личных банкротств в России

Москва, 14 января. Темпы роста несостоятельности в 2021 году в России замедлились по сравнению с предыдущим годом. Количество же судебных банкротств в прошлом году выросло на 62%.

Такие показатели эксперты связывают с реструктуризацией банковских кредитов, благодаря которой удалось преодолеть кризисную ситуацию. Однако судебная практика только набирает обороты, передают «Известия».

В 2021 году в России были признаны несостоятельными 192,8 тысячи граждан, среди которых есть ИП, следует из данных «Федресурса». По числу граждан-банкротов лидерами являются Москва (10,2 тысячи) и Подмосковье (10 тысяч). Далее идут Краснодарский край (9,8 тысячи), Петербург (8,2 тысячи) и Самарская область (7,9 тысячи). Кроме того, 95% процедур инициировали должники.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что мир может столкнуться с высокой инфляцией, дефолтами и массовыми банкротствами. В первую очередь на рыночную ситуацию повлияет высокая инфляция с падением мирового ВВП.