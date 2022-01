Количество задержанных авиарейсов в декабре удвоилось в России

Москва, 14 января. Крупнейшие российские авиакомпании в декабре совершили более 17 тысяч рейсов с опозданием свыше 15 минут, следует из отчетов Official Aviation Guide of the Airways (OAG).

Доля задержанных авиарейсов в последнем месяце 2021 года достигла 35%. По отношении к ноябрю показатель вырос вдвое, сообщает со ссылкой на глобального поставщика авиаданных газета «Известия». В декабре допандемийного 2019 года было зафиксировано 10,3 тыс. таких задержек.

В целом в феврале-декабре прошлого года число задержанных рейсов у крупнейших российских авиакомпаний выросло на 6% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Число полетов оказалось на 15% ниже допандемийного уровня.

Ранее в аэропорту Пулково задержали самолеты в Женеву, Казань, Москву, Сочи, Казань, Калининград, Читу и Шарм-Эль-Шейх. Проблемы с вылетами испытывают авиакомпании AZUR air, Pegas Fly, S7, «Ижавиа» и «Уральские Авиалинии».