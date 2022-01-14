Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 00:58
00:57
Политика
Столтенберг обсудил с Джонсоном диалог с Россией и безопасность в Европе
00:55
Происшествия
Мужчина напал на девочку около школы в Невском районе Петербурга
00:54
Общество
Жителям частных домовладений компенсируют затраты на газификацию
00:54
Политика
Сенатор Скотт диагностировал у Байдена амнезию
00:30
Общество
ЦБ призвал ввести сервис «второй руки» для всех граждан России
00:30
Общество
Составленный договор поможет защититься от компьютерных «домушников»
00:29
Экономика
Минюст собирается запретить вывод денег из России по «молдавской схеме»
00:27
Экономика
Россия и другие участники ЕАЭС оценят последствия запрета части пластика
00:22
Экономика
«Федресурс» сообщил о замедлении темпов роста личных банкротств в России
00:22
Общество
Количество задержанных авиарейсов в декабре удвоилось в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Послание Владимира Путина Федеральному собранию могут перенести на февраль

Политика
Послание Владимира Путина Федеральному собранию могут перенести на февраль
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 января. Послания Владимира Путина Федеральному собранию точно не следует ждать в январе, однако оно может состояться в феврале, информировали в пресс-службе Кремля.

Дата послания будет зависеть от того, как повлияет на обстановку в обществе распространение нового штамма COVID-19 «Омикрон», считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — подчеркнули в пресс-службе.

Недавно пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что концептуальная подготовка текста послания началась еще в декабре, а его оглашение пройдет в начале года. Предметно еще предстоит работать над основой текста. А потом российский лидер Владимир Путин сам будет дорабатывать, как всегда, пояснил Песков.

Недавно стало известно, что Путин проведет встречу с членами олимпийской сборной страны перед Играми в Пекине. Из-за коронавирусных рекомендаций встреча произойдет в дистанционном формате.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Послание Владимира Путина Федеральному собранию могут перенести на февраль
Владимир Путин послание федеральное собрание
Комментировать