Послание Владимира Путина Федеральному собранию могут перенести на февраль

Москва, 14 января. Послания Владимира Путина Федеральному собранию точно не следует ждать в январе, однако оно может состояться в феврале, информировали в пресс-службе Кремля.

Дата послания будет зависеть от того, как повлияет на обстановку в обществе распространение нового штамма COVID-19 «Омикрон», считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — подчеркнули в пресс-службе.

Недавно пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что концептуальная подготовка текста послания началась еще в декабре, а его оглашение пройдет в начале года. Предметно еще предстоит работать над основой текста. А потом российский лидер Владимир Путин сам будет дорабатывать, как всегда, пояснил Песков.

Недавно стало известно, что Путин проведет встречу с членами олимпийской сборной страны перед Играми в Пекине. Из-за коронавирусных рекомендаций встреча произойдет в дистанционном формате.