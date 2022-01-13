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Сенаторы США отклонили законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»

Политика
Сенаторы США отклонили законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 13 января. Американский сенат отклонил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2».

Сенаторы не поддержали предложение Круза. Для утверждения закона необходимо было собрать голоса 60 сенаторов, что не удалось сделать.

Круз законопроектом пытается добиться отмены освобождения от американских рестрикций оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Санкции должны были заблокировать активы и запретить въезд в США.

Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол признал, что борьба с «СП-2» вызвана меркантильными интересами. Он добавил, что санкции только вредят миру и взаимопониманию между странами, передает «Царьград».

Также Госдеп США призвал демократов не поддерживать санкции против «СП-2». С предложением о введении новых санкций в отношении газопровода выступила группа американских парламентариев во главе с Крузом.

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