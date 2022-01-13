Вершинин пригласил в Москву спецсоветника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вызвал в Москву на переговоры специального советника Генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс. Ожидается, что встреча состоится 17 января.

Ситуация создала ажиотаж в арабских СМИ, которые с нескрываемым восторгом встретили решение российского дипломата. Так, в редакции одного из изданий убеждены, что Вершинин вызвал Уильямс в РФ, чтобы «поставить ее на место».

«Позиция Вершинина такова, что Стефани не имеет права принимать решения в Ливии и что она всего лишь советник, а не глава миссии», - говорится в сообщении.

Авторы другой публикации сообщают, что заместитель министра МИД РФ намерен потребовать у западного чиновника объяснений ввиду волокиты и затягивания текущих событий в Ливии.

«И чтобы спросить ее, какова суть ее работы в должности советницы, а не главы МООНПЛ, а также что она сделала для Ливии. Он укажет, что у нее нет реальных полномочий, которые позволили бы ей принимать решения, как главе миссии. Сможет ли Стефани Уильямс защититься или поведет себя как попавший в беду ребенок?», - задались вопросом журналисты.

На будущий визит спецсоветника генсека ООН в Москву отреагировали и простые пользователи соцсетей в арабском сегменте. Так, один из юзеров резко раскритиковал Уильямс за проводимую ей политику.

«МИД России пригласил 17 января Стефани Уильямс, чтобы дать понять, что у нее нет реальной власти в Ливии и нет права принимать какие-либо решения по Ливии», - заявил он.

وزارة الخارجية #الروسية سوف تدعو في 17 يناير المقبل مبعوثة الأمم المتحدة #ستيفياني_ويليامز لتوضح لها بأنها ليس لديها السلطة الحقيقية في ليبيا وليس لها أي حق في اتخاذ أي قرارات بشأن #ليبيا. — وثائق سرية 2 (@3HGSpK8CNlYN6PM) January 13, 2022

Ранее политолог и востоковед Вячеслав Матузов в беседе с ФАН заявил, что западный чиновник грубо вмешивается во внутренние дела североафриканской страны, навязывая сроки для проведения общенациональных президентских и парламентских выборов.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал Уильямс «вестником войны», обвинив ее в провале плебисцита. Он предположил, что спецсоветник сначала поспособствует переносу выборов на пару месяцев, а затем на год.