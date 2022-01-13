Посол в Лондоне Келин заявил о принципиальной позиции России не уступать США

Лондон, 13 января. Россия не станет идти на уступки в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Россия четко дала понять, что не пойдет ни на какие уступки в вопросе гарантий безопасности. Это является принципиальной позицией Москвы. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин на телеканале «Россия 24».

«Нам взамен предлагают разговор по целому ряду аспектов европейской безопасности. Они все, без сомнения, важны — контроль над вооружениями, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, транспарентность и меры доверия. Мы знаем весь этот набор. Но если мы пойдем обсуждать весь этот набор, в нем растворится наше ключевое и принципиальное требование о нерасширении НАТО, по которому мы должны получить четкие юридические гарантии», — сказал он.

Ранее Москва дала Вашингтону время одуматься после первого раунда переговоров по гарантиям безопасности. Россия пока не видит смысла в новой встрече, так как по ключевым пунктам предложений Москвы по безопасности США и союзники сказали «нет», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Царьград».

Также в МИД РФ заявили, что США и НАТО должны сделать выбор относительно предложенных Москвой принципов равной и неделимой безопасности, изложенных на переговорах. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона сделала свой шаг, и теперь ситуация зависит от Вашингтона и Брюсселя.