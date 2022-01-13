Горные лыжи оказались самым популярным видом зимнего досуга у россиян

Москва, 13 января. Большинство россиян назвали самым популярным видом зимнего досуга катание на санках, горных лыжах и другие виды зимнего спорта.

За эти виды спорта проголосовали 39% опрошенных россиян. Информацию передал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты опроса опубликованы на сайте организации.

Еще 34% россиян отметили поездки в гости к родственникам и друзьям как популярный вид досуга. Другие 28% респондентов выбрали отдых в домашней обстановке. Экскурсии и путешествия по историческим и памятным местам предпочитают 27% россиян. Также каждый пятый (21%) заявил о желании отправиться в путешествие по историческим и памятным местам, а 18% назвали дачу популярным видом зимнего досуга. Театры, музеи и выставки отметили 17% опрошенных.

Ранее сообщалось, что две трети опрошенных россиян провели новогодние праздники дома. К праздничным гуляниям и местам развлечений проявили интерес 42% респондентов.