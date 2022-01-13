Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 23:24
23:23
Общество
Капитальный ремонт дамбы ростовского Северного водохранилища завершится весной 2022 года
23:04
Политика
Посол в Лондоне Келин заявил о принципиальной позиции России не уступать США
23:00
Общество
Прикольные поздравления на старый Новый 2022 год Тигра для родных, друзей и коллег
22:33
Общество
Горные лыжи оказались самым популярным видом зимнего досуга у россиян
22:30
Происшествия
ФАН публикует видео с места падения лифта в шахту отеля в Москве
22:09
Общество
Жительница Краснодарского края выиграла 500 миллионов рублей в лотерею
22:01
Общество
Жители Петербурга превратили мусор из переполненных баков в наряды
21:46
Весь мир
Женева и Париж стали новыми очагами «Гаванского синдрома» в посольствах США
21:45
Видео
«Милонов-шоу». Что происходит в Казахстане?
21:36
Политика
Публицист Носиков: «Зачем мы нападаем на Украину»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Горные лыжи оказались самым популярным видом зимнего досуга у россиян

Общество
Горные лыжи оказались самым популярным видом зимнего досуга у россиян
pixabay.com  /  Simon

Москва, 13 января. Большинство россиян назвали самым популярным видом зимнего досуга катание на санках, горных лыжах и другие виды зимнего спорта.

За эти виды спорта проголосовали 39% опрошенных россиян. Информацию передал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты опроса опубликованы на сайте организации.

Еще 34% россиян отметили поездки в гости к родственникам и друзьям как популярный вид досуга. Другие 28% респондентов выбрали отдых в домашней обстановке. Экскурсии и путешествия по историческим и памятным местам предпочитают 27% россиян. Также каждый пятый (21%) заявил о желании отправиться в путешествие по историческим и памятным местам, а 18% назвали дачу популярным видом зимнего досуга. Театры, музеи и выставки отметили 17% опрошенных.

Ранее сообщалось, что две трети опрошенных россиян провели новогодние праздники дома. К праздничным гуляниям и местам развлечений проявили интерес 42% респондентов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Горные лыжи оказались самым популярным видом зимнего досуга у россиян
лыжи зима досуг
Комментировать