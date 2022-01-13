Жительница Краснодарского края выиграла 500 миллионов рублей в лотерею

Краснодар, 13 января. Победительница новогоднего розыгрыша «Русского лото» получит 500 миллионов рублей. На выигрыш женщина планирует отправиться в Лондон, купить дочери дом, а также помочь животным. Об этом сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

Новогодний розыгрыш состоялся 1 января в прямом эфире одного из федеральных телеканалов. Главный приз — миллиард рублей — разделили между собой двое жителей России.

«Одной из этих счастливчиков стала Светлана Брагина из Краснодарского края. Женщина выиграла 500 миллионов рублей», — рассказали в компании РИА Новости.

Светлана заявила, что совершенно не рассчитывала на такую огромную сумму. Она сказала, что хочет потратить ее разумно.

«В первую очередь распрощаюсь с кредитами. Дочь с зятем давно мечтают о собственном частном доме — купим им коттедж неподалеку. Супруг обновит автомобиль. Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу — смогу себе это позволить», — поделилась россиянка.