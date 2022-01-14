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В Лондоне мужчину арестовали за вандализм над статуей

Видео

Неизвестный мужчина забрался на арку над главным входом в штаб-квартиру Би-би-си. С помощью молотка он стал наносить удары по стоящей там статуе, откалывая от нее куски.

Полицейские не спешили снимать вандала, пока тот продолжал разрушать памятник. Вокруг места происшествия успела собраться толпа зевак. Прохожие фотографировали мужчину и кричали ему, чтобы тот заканчивал заниматься осквернением архитектуры.

Тем временем стражи порядка аккуратно огородили территорию и стали ждать, когда «стукач» спустится самостоятельно. В итоге разрушителя статуй взяли под стражу и отвезли в отдел полиции.

Статуя на здании Би-би-си была создана скандальным скульптором Эриком Гиллом. Считается, что он подвергал сексуальному насилию своих двух дочерей.

В результате вандальных действий у изваяния ребенка оказались повреждены пальцы на ногах и отбиты гениталии.

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вандализм лондон статуя
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