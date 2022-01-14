Американские ученые доказали, что наш мир находится в пузыре

Научные сотрудники Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики опубликовали результаты исследования одной из тайн Вселенной. Они выяснили, что Солнце и Земля находятся в пузыре.

Ученые всегда догадывались, что два небесных тела и ближайшие звезды что-то связывает. Однако только сейчас они поняли, как пузырь повлиял на наш мир.

Оболочка появилась 14 миллионов лет назад, а ее диаметр растянулся на 1 000 световых лет. На поверхности находятся области звездообразования. Их семь штук. Именно в этих плотных местах появляются новые небесные светила.

У пользователей Сети научное открытие вызвало море вопросов. Комментаторы интересуются, что произойдет, если какое-то тело пересечет границы пузыря.

«Возможно ли, чтобы этот локальный пузырь лопнул?» — спрашивают юзеры.

Авторы исследования заявили, что до образования пузыря произошло около 15 взрывов сверхновых звезд. Именно это сформировало оболочку.