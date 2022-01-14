Геннадий Онищенко о малолетней студентке МГУ: «Этот жесточайший эксперимент пора прекращать»

В редакцию ФАН пришло письмо, судя по всему, разосланное во многие СМИ. В этом письме от имени некой семейной пары, хорошо известной по публикациям о малолетней студентке Московского государственного университета (МГУ), прозвучало требование убрать из СМИ все персональные данные об этой семье. Согласно тексту письма, нельзя упоминать имена, фамилии и вообще любую информацию, кроме факта, что некая юная россиянка стала студенткой самого известного российского вуза — МГУ.

Что ж, обойдемся без упоминаний имен. Но, не нарушая этих странных требований (кстати, имеются серьезные сомнения в их законности), мы имеем полное право упомянуть о конфликте, больше похожем на потасовку, который, судя по видео, размещенном в Сети, имел место в стенах МГУ. Мы также можем упомянуть об одном из участников конфликта с тем, чье имя теперь почему-то нельзя называть. Это доцент факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ Алексей Никитин, внук знаменитого педагога-новатора Бориса Никитина, автора нашумевшей в советские годы методики раннего развития. Так вот, мы вполне можем упомянуть, что, согласно публикациям, Алексей Никитин отказался «неофициально» принять экзамен у малолетней студентки, за что, предположительно, удостоился нелестных эпитетов от отца юной россиянки.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как мы ко всему этому относимся, оставим, как говорится, за скобками. Дадим слово ученому, врачу и педагогу — заместителю президента Российской академии образования (РАО) Геннадию Онищенко. Мы попросили Геннадия Григорьевича прокомментировать сам факт обучения ребенка в университете, а также проблемы, которые, возможно, связаны с окружением юной россиянки.

«Конечно, ребенка очень жалко, при том, что там явно есть выдающиеся способности, в первую очередь память, иначе она бы не поступила в вуз, — отметил Онищенко. — Все-таки именно объем памяти позволил ей за два-три года освоить школьную программу, на которую отводится около десяти лет. Но мало эту память наполнить, надо еще этой памятью распорядиться. А это возможно только в гармонии с возрастом ребенка. Тем более, что факультет, на котором она учится, предполагает то, что не написано ни в одном учебнике — житейскую мудрость, умение интерпретировать знания с накопленным в том числе жизненным опытом, которого у этого ребенка, безусловно, нет. Что над этим ребенком идет жесточайший эксперимент — для меня очевидно, и идет он по милости тех, кто на самом деле должен за нее заступаться — родителей. На мой взгляд, тут идет речь об удовлетворении амбиций взрослого, в общем-то незаурядного человека, и это делается в такой изощренной, жестокой форме по отношению к своему дитяти. Считаю, что это заслуживает самого серьезного осуждения. Ну а девочка, конечно, полностью лишена детства, полностью лишена социализации в той среде, в которой она находится, я имею в виду студенческую среду. Она никогда не сможет быть на одной волне с этими ребятами, я уж не говорю обо всем остальном. Ее организм растет, она даже еще не достигла пубертатного возраста. Как она может понимать взрослую жизнь, не имея должного развития, в том числе в том, что касается ее эндокринной системы?»

Агентство городских новостей Москва / Зыков Кирилл

По мнению Геннадия Онищенко, этот эксперимент над ребенком следует прекратить как можно скорее.

«Безусловно — и с позиции здравого смысла, и с позиции науки об образовании, считаю, что этот эксперимент надо прекращать. Нужно разработать для нее специальную методику, чтобы знания, уже заложенные в ее голове, как-то интерпретировались через ее физиологический рост. А этот жесточайший эксперимент, с моей точки зрения, пора прекращать. Считаю, что нельзя так поступать с ребенком», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее СМИ сообщали, что некая одаренная российская девочка в возрасте, в котором дети посещают младшую школу, сдала вступительные экзамены в МГУ и приступила к учебе.