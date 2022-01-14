«Этот день в истории». Что произошло 14 января, праздники, факты, люди

Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

Сегодня первый день Старого Нового Года. Праздновать Новый Год по старому стилю стали в результате смены летоисчисления, когда Россия перешла с юлианского календаря на григорианский. Сначала разница между праздниками составляла 10 дней, теперь 13, а в 2100 году будет уже 14.

Свой день рождения сегодня отмечает Московская область. Ей исполняется 314 лет. Как ее только не называли. Сперва она именовалась Московская губерния, потом Центрально-Промышленная область и только в 1929 году она обрела свое привычное нам название.

В этот день в 1989 году появилась любимая в народе группа «Любэ». Своим созданием коллектив благодарен продюсеру Игорю Матвиенко.

Какой легендарный хоккеист, в честь которого даже сняли художественный фильм, родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».