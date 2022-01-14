США демонстрируют уязвимость: как новые санкции «высвечивают» слабые места политики Байдена

Очередной пакет санкций со стороны США — ожидаемый шаг, к которому наши политики, скорее всего, были готовы. Однако мера с американской стороны не слишком эффективна, ведь демонстрирует слабость позиции блока демократических государств, который пытается создать Джо Байден. Такой точкой зрения в беседе с корреспондентом ФАН поделилась доцент СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева.

Сенат США опубликовал проект нового пакета санкций против госдолга России, крупных банковских организаций и значимых политических лиц, вплоть до президента Владимира Путина. Ограничения предусмотрены на случай обострения ситуации на Украине.

Как напоминает Дегтярева, стратегия Байдена предполагает восстановление неолиберального международного порядка, что выражается в попытках воссоздать и обозначить демократический альянс США и их союзников. В рамках этой западной доктрины любое событие на геополитическом поле стоит рассматривать с точки зрения противостояния демократии и автократии.

«Относительно России Байден еще ранее пригрозил Путину серьезными последствиями, если продолжатся активные кибератаки или действия относительно Украины. И, по сути, он демонстрирует, что решителен в своем курсе. И думаю, это ожидаемо для наших политиков, к этому были готовы, потому что подобные прецеденты были и, скорее всего, еще будут. Но они не слишком эффективны, потому что показывают слабость позиции блока демократических государств, который намечается. Опять-таки — этот альянс еще не сформирован, и он уже имеет в своей основе зыбкий фундамент, потому что основывается не только на устоявшихся демократиях, но и таких квазидемократиях, как Украина, Грузия и так далее», — высказала свое мнение политолог.

wikipedia.org / Mielon

Касательно председательства Польши в ОБСЕ мы можем ожидать обострения противоречий между нашими странами и «вскрытия всех мозолей и нарывов». Этот клубок очень сложно распутать, отмечает эксперт, ведь в лице польской стороны мы видим еще одну недружественную демократию, которая будет противостоять нашим силам.

«Ареной на сегодняшний день, конечно же, будет вся Европа, но главный акцент, поле битвы будет находиться в Восточной Европе, которая является разменной монетой между такими крупными игроками, как ЕС и Россия. И, конечно же, надо сказать, что в этой игре уже проигрывает Брюссель, потому что все-таки Китай и Россия оспаривают влияние США в мире, и США демонстрируют свою уязвимость в Европе и не только», — подчеркивает Ольга Дегтярева.

Федеральное агентство новостей /

Глобальное урегулирование отношений между Россией и Штатами в контексте нынешних противоречий представляется крайне слабо. Администрация Байдена упорно продолжает демонстрировать свою позицию, провоцируя нас тем самым перейти к стратегии тотального сдерживания.

«Важный момент связан с внутриполитическим дроблением в самих Соединенных Штатах, полярностью мнений демократов и республиканцев, которые будут всегда представлять как ошибку и промах любой проигрыш в дипломатической и геополитической борьбе с Россией или Китаем. В этом контексте санкции, подобные выпады относительно России или Китая будут пропорциональны тому внутриполитическому кризису, который существует в США. То есть, помимо этого альянса ослабевающих квазидемократий, на который надеется Байден, у него еще дома кот в мешке, который связан с этим противостоянием внутриполитическим», — резюмировала свою позицию политолог.

Ранее политолог Владимир Рогов прокомментировал жалобу эстонского премьер-министра о том, что Таллин не был приглашен на переговоры России и США по безопасности в Женеве. По его мнению, так Эстония хочет обратить на себя внимание и играть в контексте проамериканских агрессивных интересов.