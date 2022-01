Женева и Париж стали новыми очагами «Гаванского синдрома» в посольствах США

Вашингтон, 13 января. Источники в Государственном департаменте США сообщили о новых случаях «Гаванского синдрома», которые были зафиксированы среди сотрудников дипломатических представительств Соединенных Штатов в Женеве и Париже.

Сообщается, что по меньшей мере трое американских дипломатов, служащих в консульстве в Женеве пожаловались на симптомы, схожие с так называемым «Гаванским синдромом». По крайней мере один из сотрудников дипмиссии был отправлен на лечение в США.

