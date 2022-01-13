Женева и Париж стали новыми очагами «Гаванского синдрома» в посольствах США

Вашингтон, 13 января. Источники в Государственном департаменте США сообщили о новых случаях «Гаванского синдрома», которые были зафиксированы среди сотрудников дипломатических представительств Соединенных Штатов в Женеве и Париже.

Сообщается, что по меньшей мере трое американских дипломатов, служащих в консульстве в Женеве пожаловались на симптомы, схожие с так называемым «Гаванским синдромом». По крайней мере один из сотрудников дипмиссии был отправлен на лечение в США.

BBC News - 'Havana syndrome': US baffled after new cases in Europehttps://t.co/rTpQ1SzsFN — Theodosius Z. Snudpuckle III ♀️????????????????☠ (@snudpuckle) January 13, 2022

Высокопоставленные сотрудники посольства США в Париже также проинформировали руководство Госдепа об обнаружении симптомов у одного из дипломатов, и призвали работников посольства сообщать о любых необычных симптомах.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс не прокомментировал сообщения о новых случаях «Гаванского синдрома», сославшись на конфиденциальность. Известно, что случаи, о которых идет речь, были зафиксированы прошлым летом.

«Из соображений конфиденциальности и по соображениям безопасности мы не обсуждаем особенности или операции посольства. Мы чрезвычайно серьезно относимся к каждому получаемому отчету и работаем над тем, чтобы пострадавшие сотрудники получали необходимую помощь и поддержку», — сказал он.

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

В ноябре госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация сосредоточена на том, чтобы разобраться в этих инцидентах, которые, по его словам, причинили глубокий физический и физиологический вред с тех пор, как о них впервые сообщили дипломаты, работающие в посольстве США в Гаване.

Симптомы включают головные боли, головокружение, когнитивные трудности, шум в ушах, головокружение и проблемы со зрением, слухом и равновесием. У многих дипломатов симптомы проявились спустя годы после сообщения об инциденте, в то время как у некоторых были диагностированы черепно-мозговые травмы.

Случаи в Женеве и Париже являются последними, зарегистрированными в Европе. Ранее случаи заболевания фиксировались в Австрии, Сербии и Германии. Также сообщилось о случаях «Гаванского синдрома», которые были зафиксированы у сотрудников американского посольства в Боготе.

Федеральное агентство новостей /

Многочисленные медицинские обследования пострадавших дипломатов, не смогли установить причину появления симптомов. Многие специалисты считают, что они являются проявлением психосоматических расстройств.

В свою очередь исследователи американской группы ученых JASON, которые консультируют правительство США по вопросам науки и техники, в основном конфиденциального характера, пришли к собственным выводам о природе «Гаванского синдрома».