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Послы России и США в Ливии обсудили ситуацию в африканской стране

Весь мир
Послы России и США в Ливии обсудили ситуацию в африканской стране
Ньюинформ  /  pixabay.com

Тунис, 13 января. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев встретился с послом Соединенных Штатов Ричардом Норландом, чтобы обсудить пути урегулирования ливийского кризиса.

Американский дипломат сообщил на странице в Twitter, что темой переговоров, состоявшихся в тунисской столице, стали президентские и парламентские выборы. Произошел обмен мнениями относительно перспектив восстановления электорального импульса.

На днях Болтаев переговорил со специальным советником Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Стороны обсудили последние события в ливийском вопросе. В завершении беседы они подтвердили необходимость продолжения инклюзивного политического процесса в африканской стране.

Проведение первых в истории Ливии президентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года, сорвалось из-за вмешательства Запада и ООН. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей возложил на Уильямс ответственность за провал плебисцита. По его словам, она сначала перенесет дату на пару месяцев, а затем — на год.

Политолог Вячеслав Матузов раскритиковал стремление спецсоветника определять сроки всеобщего голосования. Он назвал такое поведение прямым вмешательством во внутренние дела североафриканского государства.

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