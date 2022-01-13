Послы России и США в Ливии обсудили ситуацию в африканской стране

Тунис, 13 января. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев встретился с послом Соединенных Штатов Ричардом Норландом, чтобы обсудить пути урегулирования ливийского кризиса.

Американский дипломат сообщил на странице в Twitter, что темой переговоров, состоявшихся в тунисской столице, стали президентские и парламентские выборы. Произошел обмен мнениями относительно перспектив восстановления электорального импульса.

Ambassador Norland and Russian Chargé d’Affaires Jamshed Boltaev met in Tunis today to compare notes on prospects for restoring momentum to Libyan-led, UN-facilitated Presidential and Parliamentary elections in #Libya. pic.twitter.com/vYNshknTFt — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) January 13, 2022

На днях Болтаев переговорил со специальным советником Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Стороны обсудили последние события в ливийском вопросе. В завершении беседы они подтвердили необходимость продолжения инклюзивного политического процесса в африканской стране.

Проведение первых в истории Ливии президентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года, сорвалось из-за вмешательства Запада и ООН. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей возложил на Уильямс ответственность за провал плебисцита. По его словам, она сначала перенесет дату на пару месяцев, а затем — на год.

Политолог Вячеслав Матузов раскритиковал стремление спецсоветника определять сроки всеобщего голосования. Он назвал такое поведение прямым вмешательством во внутренние дела североафриканского государства.