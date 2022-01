Послы России и США в Ливии обсудили ситуацию в африканской стране

Тунис, 13 января. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев встретился с послом Соединенных Штатов Ричардом Норландом, чтобы обсудить пути урегулирования ливийского кризиса.

Американский дипломат сообщил на странице в Twitter, что темой переговоров, состоявшихся в тунисской столице, стали президентские и парламентские выборы. Произошел обмен мнениями относительно перспектив восстановления электорального импульса.

Ambassador Norland and Russian Chargé d’Affaires Jamshed Boltaev met in Tunis today to compare notes on prospects for restoring momentum to Libyan-led, UN-facilitated Presidential and Parliamentary elections in #Libya. pic.twitter.com/vYNshknTFt