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Интернет-пользователи осудили ЭКОВАС за введение санкций против властей Мали

Весь мир
Интернет-пользователи осудили ЭКОВАС за введение санкций против властей Мали
pixabay.com  / 

Бамако, 13 января. Доминирующее число малийских пользователей интернета поддерживает временное правительство республики и осуждают санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Сотрудники некоммерческой компании Tuwindi Foundation провели четырехдневный мониторинг 1100 публикаций в Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok и LinkedIn (заблокирован на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей). Исследователи выяснили, что более 80% жителей выступают против ограничительных мер, принятых ЭКОВАС в отношении Мали.

Около 75% выразили поддержку правительству переходного периода и временному президенту Ассими Гоита. Интернет-пользователи призывают объединиться против агрессии Экономического сообщества.

Ранее аналитики информационного портала Jeune Afrique сообщили, что санкции ЭКОВАС спровоцировали рост антифранцузских настроений среди жителей республики:

«Рядовые граждане, недовольные попытками Парижа свергнуть Ассими Гоита и действующее правительство через подконтрольные международные организации, вышли на улицы и направили свой гнев на бывшую метрополию.

Члены ЭКОВАС решили заморозить активы Мали, приостановить коммерческие операции, ограничили работу дипломатического ведомства государства, закрыли воздушные и наземные границы. Подобные действия ударят в первую очередь по населению, что недопустимо».

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африка мали
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