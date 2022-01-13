Интернет-пользователи осудили ЭКОВАС за введение санкций против властей Мали

Бамако, 13 января. Доминирующее число малийских пользователей интернета поддерживает временное правительство республики и осуждают санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Сотрудники некоммерческой компании Tuwindi Foundation провели четырехдневный мониторинг 1100 публикаций в Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok и LinkedIn (заблокирован на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей). Исследователи выяснили, что более 80% жителей выступают против ограничительных мер, принятых ЭКОВАС в отношении Мали.

Около 75% выразили поддержку правительству переходного периода и временному президенту Ассими Гоита. Интернет-пользователи призывают объединиться против агрессии Экономического сообщества.

Ранее аналитики информационного портала Jeune Afrique сообщили, что санкции ЭКОВАС спровоцировали рост антифранцузских настроений среди жителей республики: