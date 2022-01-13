На Западе разгорелся скандал из-за статьи о «нормальности» педофилии

Мировые политические элиты предпринимают усилия, чтобы стереть общечеловеческие нормы морали, и поменять местами понятия добра и зла, в таких условиях легче манипулировать массами и властвовать. Попытки известных западных изданий выставить педофилию «нормой» — часть процесса. Такое мнение в беседе с ФАН высказал лидер общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

Ранее общенациональное ежедневное издание USA Today сообщило, что склонность к педофилии якобы может «формироваться в утробе матери». Авторы статьи попытались доказать: «это — врожденное, неврологическое заболевание». Однако материал спровоцировал резонанс и негодование интернет-пользователей. В итоге изданию пришлось удалить свой пост в Twitter с вырезками из материала.

Российский политик Андрей Кормухин высказал мнение, что эксцесс с попыткой оправдать на страницах одного из крупнейших американских изданий педофилию — не ошибка и не случайность. По словам многодетного отца, это — часть программы по «расчеловечиванию» людей.

«На планете реализуется проект построения нового мирового порядка. Его пытаются воплотить в жизнь неоконы — американские политики, которые определяют внешнюю политику США. Они пытаются осуществить «перезагрузку» общечеловеческих ценностей. Чтобы полностью подчинить все население Земли небольшой группе правителей, людям надо окончательно промыть мозги, человека надо изменить. Управляемый хаос — одна из составляющих этой программы. Для достижения цели уничтожаются вековые моральные устои. Вслед за легализацией гомосексуализма, который ВОЗ вычеркнула из списка психических заболеваний и объявила нормой, легализуются наркотики, в некоторых странах введена «эвтаназия по желанию», популяризируются аборты. Сегодня мы наблюдаем процесс легализации педофилии. Одновременно с этим статус нормальности пытаются придать каннибализму и зоофилии», — поделился своей точкой зрения общественный деятель.

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Собеседник ФАН обратил внимание, что в западных странах осуществляются попытки нивелировать институт семьи как таковой. По словам Кормухина, все это — звенья одной цепи.

«Стратеги Запада используют в своей работе одинаковые алгоритмы. Они рассчитаны на «клиповое», примитивное мышление. Пример их продукции — листовки для участников цветных революций. На протяжении нескольких лет эти «инструкции», практически, без изменений разбрасывали в тех странах, где устраивали или пытались устроить государственные перевороты: на украинском Майдане, в Грузии, в Белоруссии и Казахстане. Поэтому, с большой долей вероятности, через какое-то время мы вновь увидим в западной прессе псевдонаучные публикации, что педофилами, якобы не становятся, а рождаются. Сегодня даже американцы оказались к подобным вбросам не готовы, но тезисы про то, что педофил — не преступник, а просто «не такой, как все человек», появятся вновь», — резюмировал свою позицию эксперт.

Андрей Кормухин напомнил, что новая стратегия Национальной безопасности России защищает духовно-нравственные ценности нашего народа и хранит суверенитет страны. Он подчеркнул, что именно для этого были приняты поправки в Конституции на общероссийском Референдуме. Общественник добавил, что расслабляться, по его мнению, нельзя: идеологические атаки на российское общество со стороны противников периодически будут возобновляться.

Ранее ФАН пояснил, почему генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг лукавит о «военной угрозе» со стороны Москвы. Возможная цель пропаганды Запада — попытка оправдать агрессивную политику Североатлантического альянса, а также США и их сателлитов.