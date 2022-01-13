Франция нарушила воздушные границы Мали

Бамако, 13 января. Франция нарушила постановление правительства Мали и незаконно вторглась в воздушное пространство республики. Об этом сообщил представитель Агентства по аэронавигационной безопасности в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА) Серж Муфума.

#Mali L'armée française n'a pas respectée les santions de la Cédeoa. Elle a effectuée ce mardi un vol d'abidjan à Gao et retour! pic.twitter.com/m9LBQyis76 — Ibrahim kader TOURE (@ibou2090) January 12, 2022

Международная редакция Федерального агентства новостей приводит дословный перевод документа:

«Генеральному директору Национального агентства гражданской авиации. Настоящим препровождаю вам бюллетени с уведомлениями о событиях, связанных с рейсом французской армии CMT2010 типа А400 с регистрацией FRBAN, совершенным во вторник, 11 января 2022 года, из Абиджана в Гао и обратно с нарушением положений и примечания о приостановлении полетов между государствами — членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Мали».

Примечательно, что Франция поддержала санкции ЭКОВАС против Мали. Однако это не помешало бывшей метрополии в одностороннем порядке нарушить ограничения, введенные правительством республики в ответ на необоснованное давление со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки.

Ранее Власти в Бамако закрыли воздушные и сухопутные границы со странами ЭКОВАС. Пресс-секретарь правительства Мали Абдулай Маига сообщил, что руководство республики осуждает меры, введенные в отношении государства.