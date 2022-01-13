Публицист Носиков: «Зачем мы нападаем на Украину»

В прошлой колонке мы с вами разбирали, как именно США нас победили в переговорах. Пока нас не победила в переговорах НАТО, у нас есть время поговорить о том, почему и зачем мы вот-вот «нападем на Украину».

Итак, всему миру известно, что Россия стянула к границам Украины свои армии вторжения и вот-вот в отношении «хрупкой и молодой украинской демократии», защищаемой полком «Азов» начнется «карательная акция».

Вострубят трубы, Шойгу откроет печать на конверте с приказом, Днепр окрасится кровью, и сверху на Украину посыпятся зеленые человечки.

Или нет.

Дело в том, что несмотря на то, что Россия — очень агрессивная «империя зла» возглавляемая «тираном и агрессором» — Россия — очень слабая страна, а «тиран» — крайне пуглив. А Запад — могущественен и суров. Поэтому «тиран» не осмелится напасть на Украину, которой угрожает и таким шантажом заставляет Запад идти с собой на переговоры.

Вроде бы все стройно. На первый взгляд. Россия угрожает, Запад силен, поэтому Россия не посмеет напасть на Украину.

Но почему же тогда Запад идет на переговоры?

Что-то не так. А как Россия угрожает? Ну, то есть, как это — как? Россия же разместила сотни тысяч солдат возле украинской границы!

Но откуда мы это знаем? Угрозы же должны быть как-то озвучены.

Россия через своего посла в США, напротив, утверждает, что и в мыслях не имеет нападать на Украину. И представитель на переговорах Россия — США Рябков говорит то же самое.

Telegram / Мария Захарова

вообще утверждает, что те самые войска, те самые сотни тысяч солдат, которые находятся на украинской границе — находятся под Ельней — в четырех сотнях километров от Украины. Так откуда же мы взяли, что Украине угрожает российское вторжение?

Из западных СМИ и ртов западных политиков. Это они уже месяц нагнетают истерику, что Украина в опасности, но они ни за что не дадут ее в обиду. А если Россия ее обидит, то они… Нет, они не пошлют войска. Они введут санкции.

Может быть.

Получается, Запад сам себе угрожает российским вторжением на Украину, сам утверждает, что ограничится санкциями, сам садится с Россией за стол переговоров. Но при этом кричит что он силен и могуч, но его принудили.

Это безумие? Это такой ум.

Запад занимается игрой на повышение. Это такой прием для биржевой игры. Для того чтобы получить прибыль, игрок скупает некий не очень ценный актив, устраивает вокруг него медийный шум, который поднимает стоимость акций до максимума, а потому эти акции продаются с большой прибылью. Вся суть в том — можно ли поднять стоимость акций за счет воплей. Не более.

Примерно то же сейчас происходит с «активом» Запада под названием Украина.

Задача США — продать «токсичный» актив России, объявить, что Украина теперь попала в зону российского влияния (попутно, конечно же, стигматизировать Россию за это клеймом «империя зла»), а в качестве платы за это получить индульгенцию на продвижение инфраструктуры НАТО вперед в остальной Европе.

Федеральное агентство новостей /

При этом объявив, что сдали Украину исключительно для спасения мира от «ядерной войны», которую уже готова была развязать «обезумевшая от жажды Украины Россия».

Все стоят на коленях перед спасителем мира, Россия под санкциями, Европа под США, Украина с ее катастрофой повешена на шею России. Неплохой план, согласитесь.

Проблема тут в том, что: а) с другой стороны стола сидят точно такие же ушлые ребята; б) США перегнули с лицемерием и блефом, внушая всему миру, что дороже Украины для них на свете ничего нет; в) США не могут «сдаться» до тех пор, пока Россия хоть как-то не подтвердит «угрозу» — иначе США потеряют лицо как военная сила.

Поэтому ход в любом случае за Россией.

Самое страшное в этой игре даже не то, что игроки играют жизнями и государствами. Так всегда было.

ФБА «Экономика сегодня» /

Страшно то, что наши соседи, еще недавно бывшие нами же, принимают все это за чистую монету и действительно верят в то, что они сокровище, красота неописуемая, алмаз неграненый, жемчужина не сверленая и так далее. Они заняли центральное место в истории. Достигли успеха и добились признания. И сейчас их возьмут на ручки и отнесут на постель из роз. И женятся на них, а не просто похвалят, как Галю из анекдота.

Страшно видеть, как наши соотечественники из либеральных радио и телеканалов все это смакуют, всерьез обсуждают и даже ставят нам в пример: «Смотрите! Ведь такое счастье могло произойти и с вами! Вас тоже могли бы полюбить вот так!»

В глазах будет лучиться счастье от того, что они видят, как им кажется, триумф.

И они даже не будут понимать, почему мы не умиляемся вместе с ними.

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