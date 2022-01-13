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Россия стала закупать на 34% больше мяса на внешних рынках

  /   Обновлено: 13 января 2022 21:03
Экономика
Россия стала закупать на 34% больше мяса на внешних рынках
pixabay.com  /  congerdesign

Москва, 13 января. Импорт мяса и субпродуктов из стран дальнего зарубежья в декабре стал больше на 34,3%, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Закупки говядины в годовом выражении выросли на 16,6% — до 59,7 миллиона долларов. Объем закупок мяса птицы увеличился на 67,9% и составил 22,2 миллиона долларов. Если в 2020 году объем закупок свинины составил 0,5 миллиона долларов, то в 2021-м — превысил 6,9 миллиона.

Россия стала приобретать больше морепродуктов: рыбы и водных беспозвоночных. Импорт молочных продуктов на этом фоне сократился на 12% — до 59,6 миллиона долларов.

Профессиональный повар Юлия Калинина ранее подсказала, как получить более мягкое и вкусное мясо. При его варке или тушении она посоветовала добавлять половину ложки соды или разрыхлителя на один килограмм продукта.

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фтс мясо импорт мяса
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