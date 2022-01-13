Муж солистки группы «Винтаж» Плетневой заново учится ходить после аварии

Москва, 13 января. Звезда группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о восстановлении мужа Кирилла Сырова после столкновения на мотоцикле и вспомнила госпитализацию супруга.

Муж Плетневой пострадал в аварии на мотоцикле в октябре 2021 года. Артистка вспомнила, что в тот момент пресса окружила ее вниманием и просила дать интервью. Однако исполнительница постоянно находилась в реанимации. Она призналась, что недоумевала из-за пристального интереса со стороны журналистов.

По словам Плетневой, травмы ее супруга действительно сильные. Врачам пришлось собирать его по частям, но он идет на поправку.

«Мы заново учимся ходить, но все будет хорошо», — заверила певица в интервью шоу «Алена, блин!».

Плетнева также поделилась переживаниями. Как оказалось, именно артистка подарила мужу тот мотоцикл. Вскоре после аварии она лично выбросила его и сожгла.

Исполнительница также не оставляет надежд на пополнение в семье. Плетнева призналась, что впервые захотела осознанно стать матерью четвертого ребенка.