Тренер московского ЦСКА Бабаян не смог вовремя улететь из Казахстана на сбор команды

Алма-Ата, 13 января. Помощник главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого Григорий Бабаян опоздал на первый предсезонный сбор команды.

Тренер футбольного клуба ЦСКА Григорий Бабаян сообщил журналистам издания «Чемпионат», что не смог вовремя вылететь из Казахстана. В связи со сложной политической обстановкой в стране его рейс был отложен.

«Я в Алма-Ате — аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если все сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде», — подчеркнул Бабаян.

Футболисты ЦСКА будут готовиться к возобновлению сезона в Кампоаморе. Столичный клуб завершил первую часть сезона РПЛ на четвертом месте. В 18 матчах подопечные Березуцкого набрали 30 очков и на восемь баллов отстают от лидирующего «Зенита».

Накануне голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал инсайдеру Нобелю Арустамяну, что достиг договоренности о продлении контракта. Вратарь является воспитанником «армейцев» и выступает за основной состав красно-синих с 2003 года.