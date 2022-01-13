Правительство РФ может расширить программу льготной ипотеки

Москва, 13 января. Спрос на жилье в условиях растущих ставок находится под контролем Правительства России. Регулировать вопрос кабмину помогают льготные ипотечные программы, рассказал в ходе встречи с участниками Гайдаровского форума вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Он не исключил возможность охвата новых льготных категорий.

«Мы смотрим, как работает ипотека. Мы разогнали эту машину системной работой с губернаторами, ручным управлением строительством. Сейчас ситуация более сложная, но мы должны искать механизмы, как мы будем из этого выходить. Может быть, расширять льготные категории граждан», — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что спрос на запланированные 120 млн квадратных метров жилья в год возможен только при условии ежегодного роста доходов россиян на 2,5%. При этом 47% граждан не могут позволить себе ипотеку даже в рамках льготной программы.

Размер ипотечного платежа в период с октября по декабрь 2021 года вырос на 18,6%. Средний ежемесячный платеж по жилищным кредитам за минувший год увеличился на 38,4%. В январе 2021 года при ипотечной ставке 8,2% он составлял 14 587 рублей, а в нынешнем январе при ставке 9,9% достиг 20 188 рублей.