Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 21:58
21:46
Весь мир
Женева и Париж стали новыми очагами «Гаванского синдрома» в посольствах США
21:45
Видео
«Милонов-шоу». Что происходит в Казахстане?
21:36
Политика
Публицист Носиков: «Зачем мы нападаем на Украину»
21:31
Весь мир
Послы России и США в Ливии обсудили ситуацию в африканской стране
21:21
Политика
«Сброс хаоса»: почему Западу были выгодны беспорядки в Казахстане
21:19
Весь мир
Американист Дробницкий рассказал, возможен ли раскол Соединенных Штатов
21:14
Общество
На Западе разгорелся скандал из-за статьи о «нормальности» педофилии
21:09
Весь мир
Интернет-пользователи осудили ЭКОВАС за введение санкций против властей Мали
21:08
Происшествия
Полуголая девушка подралась с мужчиной на дороге в Екатеринбурге
21:08
Весь мир
Франция нарушила воздушные границы Мали
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Правительство РФ может расширить программу льготной ипотеки

  /   Обновлено: 13 января 2022 20:53
Экономика
Правительство РФ может расширить программу льготной ипотеки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 13 января. Спрос на жилье в условиях растущих ставок находится под контролем Правительства России. Регулировать вопрос кабмину помогают льготные ипотечные программы, рассказал в ходе встречи с участниками Гайдаровского форума вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Он не исключил возможность охвата новых льготных категорий.

«Мы смотрим, как работает ипотека. Мы разогнали эту машину системной работой с губернаторами, ручным управлением строительством. Сейчас ситуация более сложная, но мы должны искать механизмы, как мы будем из этого выходить. Может быть, расширять льготные категории граждан», — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что спрос на запланированные 120 млн квадратных метров жилья в год возможен только при условии ежегодного роста доходов россиян на 2,5%. При этом 47% граждан не могут позволить себе ипотеку даже в рамках льготной программы.

Размер ипотечного платежа в период с октября по декабрь 2021 года вырос на 18,6%. Средний ежемесячный платеж по жилищным кредитам за минувший год увеличился на 38,4%. В январе 2021 года при ипотечной ставке 8,2% он составлял 14 587 рублей, а в нынешнем январе при ставке 9,9% достиг 20 188 рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Правительство РФ может расширить программу льготной ипотеки
ипотека жилье хуснуллин недвижимость льготная ипотека
Комментировать