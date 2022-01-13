Генсек ООН Гуттереш предупредил о недопустимости эскалации после диалога РФ, США и НАТО

Брюссель, 13 января. Диалог России с США и НАТО не должен привести к эскалации напряженности, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Комментируя итоги переговоров, Гутерреш отметил, что сейчас все мировое сообщество обеспокоено эскалацией напряженности, поэтому важно избежать конфронтации.

«Нам необходимо создать условия для мира и стабильности в Европе», — высказался генсек ООН в беседе с журналистами.

В начале января состоялось сразу несколько важных переговоров с участием России. Так, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО после встречи по гарантиям безопасности между Московй и Вашингтоном. Кроме того, консультации прошли на площадке ОБСЕ.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил, что США на переговорах по безопасности с Россией демонстрируют излишнюю самоуверенность, которая в конечном счете их погубит. По его словам, американцы продолжают верить в собственную непобедимость, забывая о своих поражениях. Кедми убежден, что Вашингтон в случае с Россией должен мыслить трезво.