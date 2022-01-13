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Певица Анна Плетнева вспомнила, как столкнулась с домогательствами со стороны девушки

Шоу-бизнес
Певица Анна Плетнева вспомнила, как столкнулась с домогательствами со стороны девушки
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 13 января. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева поделилась постыдной историей о приставаниях. Звезда призналась, что однажды в ее кровати оказалась настойчивая незнакомая девушка.

По словам Плетневой, инцидент произошел в студенчестве артистки. Тогда будущую звезду поселили в общежитие, где в одной комнате спали 36 женщин. В одну из ночей исполнительница проснулась от того, что к ней в кровать пробралась незнакомка, которая начала ее домогаться.

«Я просыпаюсь от того, что на мне лежит женщина. Голая. Я ее не знаю», — поделилась певица в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Плетнева призналась, что до инцидента она была не против попробовать себя в однополых отношениях. Однако столкновение с домогательствами изменило ее взгляд, а тот случай до сих пор провоцирует страх и стыд. Артистка также отметила, что та девушка была некрасивой. От страха звезда начала кричать и тем самым привлекла к себе внимание других студенток.

Плетнева также высказалась о планах на будущее семьи. Артистка заявила, что хотела бы стать матерью четвертого ребенка, ведь первые трое детей появились в ее жизни незапланированно.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Анна Плетнева вспомнила, как столкнулась с домогательствами со стороны девушки
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