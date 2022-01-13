Мосбиржа зафиксировала рекордную активность частных инвесторов в 2021 году

Москва, 13 января. Количество физических лиц, открывших за прошлый год брокерские счета на Московской бирже, достигло 17 миллионов человек.

Торговая площадка также предоставила сведения о рекордной активности инвесторов. Каждый месяц сделки заключали порядка 2 миллионов частных лиц, тогда как голом ранее этот показатель равнялся 847 тысяч.

Большая доля частных инвестиций пришлась на облигации. Инвесторы держат в них 819 миллиардов рублей против 532 миллиардов, вложенных в акции. Однако последние чаще всего становятся предметом торгов и спекуляций.

Общий объем торгов на Мосбирже в 2021 году достиг квадриллиона рублей.