Певица Плетнева рассказала о детской мечте родить от Преснякова пятерых детей

Москва, 13 января. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о своей детской влюбленности в артиста Владимира Преснякова и мечте родить от музыканта пятерых детей.

Певица призналась, что увидела Преснякова впервые по телевизору в десять лет и сразу же влюбилась в него. Она заявила, что каждую ночь мечтала оказаться с ним на одной сцене и спеть. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

«Я решила, что стану певицей, потому что хочу с ним стоять на одной сцене и петь песню «Замок из дождя». Каждую ночь я закрывала глаза и мечтала. Я видела себя, Вову и то, что мы поем. Я визуализировала эту картинку. Я безумно любила чувака. Я реально хотела родить от Вовы пять детей», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам Плетневой, позже ее мечта сбылась, и она выступила на одной сцене с Пресняковым на концерте группы «Винтаж». Она отметила, что после шоу призналась музыканту в своих чувствах. Плетнева заявила, что она работает с Пресняковым в одном продюсерском центре и на всех общих собраниях очень неловко себя чувствует при виде кумира детства.

Ранее Плетнева призналась в осознанном желании завести четвертого ребенка в этом году. Исполнительница рассказала, что три предыдущих наследника не планировала.