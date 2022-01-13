Подразделения ВСУ обстреляли из гранатометов поселок Красный Яр в Донбассе

Луганск, 13 января. Украинские военнослужащие подвергли обстрелу из различного оружия поселок Красный Яр в пригороде Луганска.

В сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что подразделения ВСУ в ходе обстрела населенного пункта применяли стреловое оружие и гранатометы. Представители республики добавили, что за прошедшие сутки режим прекращения огня нарушался украинскими военными трижды.

«Зафиксирован обстрел по населенному пункту Красный Яр из гранатометов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Ранее в ОБСЕ заявили, что беспилотник миссии подвергся обстрелу в Донбассе. Там отметили, что инцидент произошел вблизи подконтрольного Киеву села Чермалык.