Анастасия Волочкова заговорила о талантах детей Цискаридзе

Москва, 13 января. Балерина Анастасия Волочкова затронула тему наследников хореографа Николая Цискаридзе. Артистка предположила, какие таланты могли бы получить дети знаменитого артиста.

Волочкова стала гостьей в новом эпизоде комедийного шоу «Что было дальше?». Во время беседы танцовщицы с комиками речь зашла о будущем балерины: Илья Макаров в шутку предположил, что их дети могли бы с рождения садиться на шапагат. В ответ Волочкова заговорила о возможных детях Цискаридзе.

«Это могло быть так, если бы Коля Цискаридзе с какой-нибудь женщиной родили ребенка. Коля родился со шпагатом, а я не умела его делать — у меня все данные выработаны. Если бы злопыхатели знали, каким трудом мне эта растяжка досталась», — поделилась артистка.

Во время премьеры эпизода Волочкова отдыхала на Мальдивах с новым кавалером Сергеем. Неожиданно балерина обратилась к поклонникам и призналась, что столкнулась с проблемой: как оказалось, она не знает, что делать со всеми фото, ведь новый ухажер часто делает прекрасные кадры с артисткой, передает «Вечерняя Москва».

Поклонники считают, что кавалер Волочковой серьезно настроен в отношениях с балериной. Он даже намекнул на возможные перемены в жизни звезды с помощью упоминания цапли.