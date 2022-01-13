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Анастасия Волочкова заговорила о талантах детей Цискаридзе

  /   Обновлено: 13 января 2022 20:42
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заговорила о талантах детей Цискаридзе
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 января. Балерина Анастасия Волочкова затронула тему наследников хореографа Николая Цискаридзе. Артистка предположила, какие таланты могли бы получить дети знаменитого артиста.

Волочкова стала гостьей в новом эпизоде комедийного шоу «Что было дальше?». Во время беседы танцовщицы с комиками речь зашла о будущем балерины: Илья Макаров в шутку предположил, что их дети могли бы с рождения садиться на шапагат. В ответ Волочкова заговорила о возможных детях Цискаридзе.

«Это могло быть так, если бы Коля Цискаридзе с какой-нибудь женщиной родили ребенка. Коля родился со шпагатом, а я не умела его делать — у меня все данные выработаны. Если бы злопыхатели знали, каким трудом мне эта растяжка досталась», — поделилась артистка.

Во время премьеры эпизода Волочкова отдыхала на Мальдивах с новым кавалером Сергеем. Неожиданно балерина обратилась к поклонникам и призналась, что столкнулась с проблемой: как оказалось, она не знает, что делать со всеми фото, ведь новый ухажер часто делает прекрасные кадры с артисткой, передает «Вечерняя Москва».

Поклонники считают, что кавалер Волочковой серьезно настроен в отношениях с балериной. Он даже намекнул на возможные перемены в жизни звезды с помощью упоминания цапли.

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