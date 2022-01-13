Средний класс в Турции перешел на режим жесткой экономии из-за стремительного роста цен

Анкара, 13 января. Стремительный рост инфляции в Турции наносит серьезный удар не только по группам населения с низкими доходами, но и по среднему классу, поскольку потребительский спрос в стране значительно сократился.

Ожидается, что годовая инфляция в 2022 году превысит даже прошлогодние 36% — самый высокий показатель за 19 лет правления «Партии справедливости и развития» (ПСР). Турки встретили новый год на фоне резкого повышения цен на товары и услуги, такие как электроэнергия, природный газ и транспорт. В результате месячная инфляция, вероятно, достигнет примерно 15% в январе, превысив декабрьский показатель в 13,5%. Двузначные показатели ожидаются также в феврале и марте.

В прошлом месяце минимальная заработная плата была повышена на 50% — до 4 250 турецких лир (около 300 долларов США), что дало надежду на относительную защиту от инфляции для рабочих. Однако даже такая значительная надбавка, вероятно, уже не будет играть никакого значения к концу марта, что снова приведет к снижению реальных доходов. К слову, почти половина трудящихся в стране получает именно минимальную зарплату.

Turkey’s middle class put on austerity footing amid skyrocketing prices https://t.co/1eVWMnYK5C — Carl Howard (@carlfhoward) January 12, 2022

Работники, зарабатывающие больше минимальной заработной платы, и самозанятые мелкие предприниматели, то есть, как правило, представители среднего класса, также не защищены от роста цен и вынуждены затянуть пояса.

Способность предпринимателей обеспечить свой персонал повышением заработной платы в соответствии со скачком стоимости товаров и услуг во многом зависит от их организационной мощи. Трудоустроенным в госбюджетной сфере предоставляется компенсация за инфляцию, но в частном секторе граждане, состоящие в профсоюзах и имеющие право на ведение коллективных переговоров, составляют не более 3% всех работников по найму. Так что всем остальным придется ощутить на себе дальнейшее падение доходов.

Ошеломляющий рост цен уже вынудил средний класс сократить расходы. Цены на машины, например, выросли примерно на 100% в 2021 году и, как ожидается, будут расти и дальше. Даже приобретение автомобилей с пробегом становится роскошью после недавнего повышения цен на топливо и платы за проезд по мостам и магистралям. В этой связи характерные для Стамбула пробки на дорогах резко уменьшились с начала года.

Кроме того, посещение местными жителями ресторанов и питейных заведений стало все более редким после последнего повышения цен. Все меньше людей предпочитают трапезничать вне дома.

TURKEY: CHP warns of a food crisis in Turkeyhttps://t.co/eEBbXCzPeu — Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) December 11, 2021

3 января правительство повысило акциз на спиртные напитки и табак на 47%, что привело 33-процентному росту цен на соответствующую продукцию и популярности контрафактного алкоголя. В целом рост налогов на крепкие напитки также рассматривается как инструмент сдерживания потребления спиртного в рамках усилий ПСР по навязыванию своего исламского мировоззрения. В результате многие магазины спиртных напитков и табачных изделий, а также рестораны и питейные заведения изо всех сил стараются удержаться на плаву.

Резкое обесценивание турецкой лиры, которая в прошлом году потеряла почти 44% своей стоимости по отношению к доллару, также ослабило аппетит среднего класса к зарубежным поездкам. Если в 2018 году расходы граждан на заграничные путешествия составляли 4,5 миллиарда долларов, то в 2021 году — чуть более 3 миллиардов. Быстрое распространение заразного штамма «Омикрон» угрожает замедлить развитие и внутреннего туризма.

На фоне риска гиперинфляции спрос среднего класса на кредиты также снизился. Хотя стоимость полных потребительских кредитов увеличилась на 20% в текущих ценах в 2021 году, это следует рассматривать как снижение примерно на 16% в реальном выражении, учитывая 36-процентную годовую инфляцию. Число кредитов на покупку жилья и автомобилей — наиболее популярные среди среднего класса — заметно упало.

В секторе розничной торговли также наблюдается резкое снижение продаж с начала года. Это коснулось даже магазинов одежды, несмотря на сезон скидок

#Turkey Long queues in #Istanbul for cheap "popular" #bread (#halk #ekmek), the price of which is subsidized by the city authorities. The economic crisis is underway: bad sign pic.twitter.com/YAsk3kB4ec — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) December 14, 2021

В итоге резкое сокращение потребительского спроса способно привести к экономической стагнации, главным образом во втором квартале года. Это означает, что может надвигаться новая волна потери рабочих мест.

Напомним, что Турция переживает серьезный экономический кризис. По официальным данным, годовая инфляция в стране подскочила до 36,1%. Профессор экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке вовсе считает, что за год цены в республике выросли на 65%. Граждане страны также не верят в достоверность правительственной статистики.

С сентября по декабрь процентные ставки в стране были снижены на 500 базисных пунктов (с 19% до 14%). В общемировой практике центральные банки обычно повышают ключевые ставки, чтобы удерживать инфляцию, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лично контролирующий экономику страну, придерживается противоположной точки зрения: чем выше ставки, тем значительнее рост цен. Пока что такая тактика не дает результатов — стоимость товаров и услуг регулярно увеличивается.

Turkey’s lira fell to a new record low, breaching 14 to the dollar, as investors braced themselves for President Recep Tayyip Erdogan pushing on with another interest rate cut later this week despite intense inflation https://t.co/b2z8BrIdzB — Financial Times (@FinancialTimes) December 13, 2021

В целом глава республики считает, что экономика страны должна развиваться по «китайской модели». По мнению президента, Анкара может продавать дешевые товары за рубеж в долларах, что обеспечит рост экономики. Однако экономисты скептически относятся к такой тактике Эрдогана: во-первых, Турция сильно зависит от импортного сырья, а, во-вторых, имплементация этой стратегии будет осуществляться за счет дешевой рабочей силы, что вряд ли обрадует рядовых граждан.

На этом фоне популярность турецкого президента стремительно падает. Согласно опросу исследовательской компании MetroPoll, к концу 2021 года Эрдоган был лишь четвертым по популярности политиком — его работа нашла одобрение лишь у 37,9% респондентов. В этом смысле нынешний лидер Турции значительно уступает мэрам Анкары и Стамбула Мансуру Явашу (60,4%) и Экрему Имамоглу (50,7%) из оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП), а также незначительно отстает от руководителя националистической «Хорошей партии» Мераль Акшенер (38,5%).