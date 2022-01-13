Канцлер ФРГ Шольц счел переговоры России и Запада необходимыми для «общей безопасности»

Берлин, 13 января. Выстраивание диалога между РФ и западными государствами нужно для обеспечения общей сохранности европейского региона. С таким мнением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик прокомментировал прошедшие недавно переговоры Москвы с Вашингтоном и заседание Совета Россия — НАТО. Шольц указал на высокую роль встреч в обеспечении «общей безопасности» Европы.

«Также важно, что мы сейчас видим многочисленные переговорные форматы — между Россией и США, в рамках Совета Россия — НАТО, в ОБСЕ ведутся переговоры, предпринимаются попытки найти конструктивный путь. Это сложно — все видят это. Но это и в той же степени важно», — подчеркнул канцлер.

Ранее канцлер назвал хорошим прогрессом возобновление контактов между Москвой и Западом. Политик увидел в этом заслугу немецкого правительства и работы кабмина на внешнеполитическом направлении.