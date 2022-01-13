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Захарова: Россия рассчитывает на формирование нового дееспособного правительства Судана

Весь мир
Захарова: Россия рассчитывает на формирование нового дееспособного правительства Судана
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 13 января. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на формирование в ближайшее время нового дееспособного правительства Судана, которое разрешит насущные задачи переходного периода, включая социально-экономические проблемы.

По ее словам, МИД следит за развитием обстановки в восточноафриканском государстве и призывает не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Захарова порекомендовала местным жителям руководствоваться национальными интересами, проявить ответственный подход и воздержаться от шагов, обостряющих внутриполитический кризис.

«Подтверждаем неприемлемость любого вмешательства извне во внутренние дела этой страны, как и любой другой», — подчеркнула российский дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Москва продолжает оказывать содействие Хартуму, с которым РФ «традиционно связывают узы дружбы».

«Напомню, по линии МЧС России готовится отправка партии продовольственной пшеницы в виде гуманитарной помощи», — резюмировала Захарова.

Ранее председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил стремление временного правительства создать институты переходного периода и назначить гражданского премьера. По его словам, важно сформировать независимый кабмин, решающий конкретные задачи.

В понедельник, 3 января, Суверенный совет принял отставку Абдаллы Хамдока. Президент ФЗНЦ Максим Шугалей заявил, что экс-премьер способствовал западным государствам в разворовывании национальных активов и ресурсов, чем привел Судан к глубокому социально-экономическому кризису.

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