Захарова: Россия рассчитывает на формирование нового дееспособного правительства Судана

Москва, 13 января. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на формирование в ближайшее время нового дееспособного правительства Судана, которое разрешит насущные задачи переходного периода, включая социально-экономические проблемы.

По ее словам, МИД следит за развитием обстановки в восточноафриканском государстве и призывает не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Захарова порекомендовала местным жителям руководствоваться национальными интересами, проявить ответственный подход и воздержаться от шагов, обостряющих внутриполитический кризис.

«Подтверждаем неприемлемость любого вмешательства извне во внутренние дела этой страны, как и любой другой», — подчеркнула российский дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Москва продолжает оказывать содействие Хартуму, с которым РФ «традиционно связывают узы дружбы».

«Напомню, по линии МЧС России готовится отправка партии продовольственной пшеницы в виде гуманитарной помощи», — резюмировала Захарова.

????#Захарова: Следим за развитием обстановки в Судане. Важно не допустить дальнейшей эскалации. Рассчитываем на формирование в ближайшее время нового дееспособного правительства Судана.



???? Продолжаем оказывать содействие этой стране - @MchsRussia готовит отправку гумпомощи. pic.twitter.com/VD8MvaX2CP — МИД России ???????? (@MID_RF) January 13, 2022

Ранее председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил стремление временного правительства создать институты переходного периода и назначить гражданского премьера. По его словам, важно сформировать независимый кабмин, решающий конкретные задачи.

В понедельник, 3 января, Суверенный совет принял отставку Абдаллы Хамдока. Президент ФЗНЦ Максим Шугалей заявил, что экс-премьер способствовал западным государствам в разворовывании национальных активов и ресурсов, чем привел Судан к глубокому социально-экономическому кризису.