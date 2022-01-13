Россия более чем на четверть увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья

Москва, 13 января. Российский импорт товаров из дальнего зарубежья в период с января по декабрь 2021 года составил 261,749 млрд долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Это на 26,6% превышает показатели 2020 года. В декабре из-за рубежа было ввезено продукции на 25,726 млрд долларов, что на 8,2% больше ноябрьского значения, а уровень предыдущего года был превзойден на 18,3%.

В частности, импорт текстильных изделий и обуви вырос на 19,3%, машиностроительной продукции — на 9,6%, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 1,5%. В то же время ввоз химической продукции сократился на 1% и составил 4,744 млрд долларов.

ФТС ранее сообщала, что импорт мяса в Россию за январь-октябрь прошлого года упал на 15,6% в годовом выражении.