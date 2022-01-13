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Россия более чем на четверть увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья

Экономика
Россия более чем на четверть увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья
sztu.customs.gov.ru

Москва, 13 января. Российский импорт товаров из дальнего зарубежья в период с января по декабрь 2021 года составил 261,749 млрд долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Это на 26,6% превышает показатели 2020 года. В декабре из-за рубежа было ввезено продукции на 25,726 млрд долларов, что на 8,2% больше ноябрьского значения, а уровень предыдущего года был превзойден на 18,3%.

В частности, импорт текстильных изделий и обуви вырос на 19,3%, машиностроительной продукции — на 9,6%, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 1,5%. В то же время ввоз химической продукции сократился на 1% и составил 4,744 млрд долларов.

ФТС ранее сообщала, что импорт мяса в Россию за январь-октябрь прошлого года упал на 15,6% в годовом выражении.

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