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Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о желании завести четвертого ребенка

Шоу-бизнес
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о желании завести четвертого ребенка
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 13 января. Участница группы «Винтаж» Анна Плетнева дала откровенное интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором призналась в осознанном желании завести четвертого ребенка в этом году.

Певица рассказала, что ранее рожала детей неосознанно. По ее словам, она не планировала троих наследников, а теперь доросла до момента, когда сама хочет ребенка.

«Я поняла, что впервые в жизни осознанно хочу маленького ребенка. Я до этого рожала троих совершенно неосознанно, то есть «как случилось — так случилось», никогда не планировала. Ведь многие планируют детей, как выяснилось. Я три раза подряд не планировала детей и, наверное, доросла до момента, когда хочу. Хочу и готова, и буду счастлива. Но по закону подлости, когда планируешь, ничего не получается», — призналась Плетнева.

Трое детей певицы уже ведут себя очень по-взрослому, рассказала артистка. По ее словам, 18-летнюю дочь Варвару она воспринимает как равную себе женщину. Средняя дочь Мария и младший сын Кирилл также готовы к обособленной жизни. Исполнительница призналась, что она готова вновь погрузиться в «безумный треш» с воспитанием маленького ребенка.

Ранее Плетнева шокировала публику на празднике телеканала Муз-ТВ. Она во время фотосессии настойчиво подошла к певцу Олегу Газманову и позировала рядом с ним в бронзовом платье, под которым виднелись золотые трусы в стразах и такой же бюстгальтер.

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