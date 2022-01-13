Эсминец ВМС США Preble оснастят боевой лазерной системой в 2022 году

Вашингтон, 13 января. ВМС США оснастят эсминец Preble высокоэнергетическим лазером в 2022 году. Установку новейшего оружия направленной энергии произведут в Сан-Диего, штат Калифорния.

В публикации американского издания Breaking Defense говорится, что новый боевой лазер прошел серию испытаний в минувшем году, а сама разработка системы велась в течение последних нескольких лет. В этом году она будет установлена на борту эсминца класса Arleigh Burke.

Известно, что высокоэнергетический лазер со встроенным оптическим ослепителем и системой наблюдения получил название HELIOS. Разработчики боевой системы рассчитывают, что оснащенный этой установкой эсминец Preble выйдет в море в конце этого года.

Ранее сообщалось, что ВМС Британии хотят вооружить свои корабли боевыми лазерами. Военные планируют использовать их для борьбы с беспилотниками.