Норвегия уведомила Россию о проведении масштабных учений НАТО Cold Response-2022

Североморск, 13 января. Оперативное командование Вооруженных сил Норвегии уведомило Северный флот ВМФ РФ о проведении в марте — апреле многонациональных учений стран НАТО Cold Response-2022, сообщили в пресс-службе СФ.

Отмечается, что с предварительными планами маневров норвежская сторона ознакомила командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева в ходе планового сеанса видеоконференцсвязи. Информацию представил командующий Оперативного командования Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло.

Согласно сообщению, масштабные учения Cold Response-2022 пройдут в Норвежском море и на территории северной и центральной части королевства при участии 28 стран-участниц НАТО. Адмирал Моисеев поблагодарил норвежскую сторону за предоставленные данные и пожелал коллегам провести маневры безопасно.

Ранее сообщалось, что норвежский генерал Роберт Моод призвал дать России возможность вступить в НАТО. Он осудил США с их союзниками за антироссийскую политику после распада СССР.