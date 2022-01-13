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Правоохранители Мали опровергли вброс радикалов об убийстве гражданина РФ в республике

Весь мир
Правоохранители Мали опровергли вброс радикалов об убийстве гражданина РФ в республике
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Бамако, 13 января. Правоохранительные органы Мали обнаружили останки мужчины, тело которого показывалось в видеоролике радикальных исламистов. Ангажированные СМИ моментально заявили, якобы на кадрах сотрудник «ЧВК Вагнера». Однако убитым оказался контрабандист египетского происхождения, сообщает Mali TV.

Хассенеина Махмуда объявили в розыск четыре месяца назад в регионе Мопти. Полицейские предполагают, что террористы намеренно его убили и сняли на камеру, чтобы распространить вброс об убийстве российского инструктора в Twitter и Facebook.

Согласно сообщениям местных источников, при жизни мужчина занимался распространением наркотиков и контрабандой, что подтверждает теорию о том, что боевики похитили его намеренно. В данный момент стражи порядка проводят расследование, чтобы найти убийц и предать их суду. Также силовики выяснят, какое отношение к инциденту имеют бандформирования, терроризирующие Мопти.

Ранее Генеральный штаб национальной армии Мали (FAMa) сообщил об успешном завершении операции «Бассики». Правительственные войска ликвидировали более сотни радикалов в период с 12 декабря по 4 января.

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африка мали
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