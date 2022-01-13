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Бывший менеджер «Системы» Феликс Либ возглавил группу компаний Natura Siberica

Экономика
Бывший менеджер «Системы» Феликс Либ возглавил группу компаний Natura Siberica
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Москва, 13 января. Natura Siberica переживает еще один виток конфликта после гибели своего основателя Андрея Трубникова. Структуры косметической компании возглавил бывший исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ, пишет «Коммерсантъ».

Группа Natura Siberica долгое время оставалась предметом споров наследников. Определенность появилась с приходом Либа. Рыночные игроки ожидают, что «Система» также вложится в капитал производителя косметики. Однако новому владельцу предстоит длительная и объемная антикризисная работа.

Бывшая жена основателя Natura Siberica Ирина Трубникова заявила, что ее взгляд на развитие компании совпадает с видением Феликса Либа.

Представители компании ранее заявили о приостановке работы 80 розничных магазинов из-за расторжения договора на лицензионное использование товарных знаков OU Good Design.

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афк система natura siberica либ
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