Москва, 13 января. Рецепт усмирения США в вопросе гарантий безопасности прост и чем-то напоминает русскую народную сказку.

Вашингтон ведет себя слишком вольно и заносчиво, так как речь идет только о гарантиях безопасности России. Американцы в данной ситуации не видят никакой угрозы для себя. США совершают большую ошибку, уверовав, что Россия никак не изменилась с 90-х годов прошлого столетия и не может ответить зеркально — то есть заставить американцев всерьез задуматься о своей безопасности. Стоит только Москве развернуть ситуацию в сторону оппонента, и американцы станут смирными и покладистыми.

Таким мнением с гостями студии ток-шоу «60 минут» поделился бывший народный депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров, подчеркнув, что зеркальная угроза — это единственный способ заставить США выполнить все требования Москвы.

«Я согласен с тем, что пока речь идет о безопасности России и нет никаких угроз для США, договориться будет крайне сложно. Понимаете, тут история такая — американская безопасность, она обеспечивается как бессмертие Кощея бессмертного из старой сказки. Не было бы смысла прятать иглу в яйцо, если бы не было никаких угроз. Но как только угрозы возникнуть, американцев не будет волновать ничье мнение, просто выполнят, что от них требуется, и история на этом закончится. Это единственный способ заставить США исполнить все, что требует Россия, и у Москва предостаточно инструментов, чтобы этот способ применить. Американцы верят, что Россия на это не способна. Но Россия ведь уже совсем не та, что была четверть века назад. Требования безопасности остались прежними, но вот риторика, позиция на международной арене и потенциал для тех же угроз изменились радикально. Изменилась сама Россия за это время и у США не получиться сегодня диктовать свои условия и игнорировать чужие», — обратил внимание на просчет Вашингтона бывший депутат.

Федеральное агентство новостей /

Килинкаров повторил, что американцы уверены, что, как минимум, в вопросе потенциальной угрозы имеют дело с Россией 25-летней давности. Это заблуждение очень скоро может сыграть с ними злую шутку, когда Москва решит усмирить США вышеупомянутым способом. Осознание собственной уязвимости станет болезненным ударом по отжившему свое гегемону, и американцы будут согласны на все, лишь бы вернуть себе хотя бы иллюзию безопасности.

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