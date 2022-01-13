Аналитик Демидов: поставки американского СПГ не спасут Европу от энергокризиса

Аналитик и международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает лицемерными статьи американской прессы, которые называют «спасением Европы» возобновившиеся поставки американского сжиженного газа в Европу.

«США были одними из тех, кто настаивал на Третьем энергетическом пакете ЕС, приведшем к кризису, который Европа имеет сейчас. То есть они создали этот кризис, были у его истоков, и теперь они его «торжественно» исправляют, обвиняя во всем Россию. Более того, количество кораблей и объем газа, который они везут, не спасут Европу никоим образом — газа слишком мало, его хватит буквально на месяц. Я могу ошибаться в потреблении, так как оно сейчас падает в Европе в связи с высокими ценами, производства останавливаются, поэтому, может быть, хватит на полутора месяца. Но это не спасение», — заявил Владимир Демидов.

Эксперт считает, что поставки СПГ из Америки никогда не удовлетворят имеющиеся потребности европейцев в газе, поскольку у США нет такого количества газа. Реальное спасение для промышленности Евросоюза он видит только в гарантированных поставках газа по российским газопроводам.

«Можно рассмотреть и такую перспективу, что Америка будет снабжать газом и Европу, и Азию. Но это невозможно, так как у Америки нет такого количества газа. Европа тогда просто упадет в производстве, ее ВВП будет стремительно падать вниз ввиду того, что единственно дешевый газ — это газ в трубе», — отметил аналитик.

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«Если это произойдет — будет уникальная ситуация, потому как трубы и проекты такого масштаба никогда не останавливались. Даже несмотря на то, что «Зеленые» пришли к власти в Германии на волне лозунгов закрытия «СП-2», я уверен, что когда они откроют бухгалтерские книги, они поймут: для того, чтобы ВВП Германии рос, им нужны дешевые источники энергии. И единственный, кто может предоставить их — это Россия. Поэтому я думаю, труба все-таки будет запущена», — заявил Владимир Демидов.

Эксперт не верит, что США удастся закрыть проект «Северный поток — 2».

Эксперт удивляется, почему европейцы, невзирая на глобальный энергетический кризис, продолжают терпеть деятельность энергетической комиссии ЕС.

«Я считаю, что энергокомиссия ЕС крайне ангажирована, политизирована и зачастую не следует интересам ЕС. Третий энергопакет ЕС был принят под влиянием США совершенно не в интересах Европы. Кризис был вызван Третьим энергопакетом, именно он является триггером в этой ситуации. Если мы откроем последние документы, подписанные еврокомиссией, такие как, переход на водород, мы увидим, что в нем больше популизма, чем реальных вещей. Документ говорит о переходе на водород ЕС в достаточно краткосрочной перспективе, не имея ни технологий, ни инфраструктуры. Более того, в этом документе Россия не упоминается как основной поставщик водорода», — отметил аналитик.

Комментируя вопрос, почему «Газпром» продолжает поставлять газ Молдове, несмотря на многочисленные задержки платежей, эксперт ответил, что по той же нитке газопровода, которая питает Молдову, идет поставка газа на электростанцию в Приднестровье, которая поставляет электроэнергию в Румынию. Кроме того, газовый монополист просто не хочет портить свой имидж надежного поставщика.