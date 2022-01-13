Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 21:56
21:46
Весь мир
Женева и Париж стали новыми очагами «Гаванского синдрома» в посольствах США
21:45
Видео
«Милонов-шоу». Что происходит в Казахстане?
21:36
Политика
Публицист Носиков: «Зачем мы нападаем на Украину»
21:31
Весь мир
Послы России и США в Ливии обсудили ситуацию в африканской стране
21:21
Политика
«Сброс хаоса»: почему Западу были выгодны беспорядки в Казахстане
21:19
Весь мир
Американист Дробницкий рассказал, возможен ли раскол Соединенных Штатов
21:14
Общество
На Западе разгорелся скандал из-за статьи о «нормальности» педофилии
21:09
Весь мир
Интернет-пользователи осудили ЭКОВАС за введение санкций против властей Мали
21:08
Происшествия
Полуголая девушка подралась с мужчиной на дороге в Екатеринбурге
21:08
Весь мир
Франция нарушила воздушные границы Мали
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Демидов: поставки американского СПГ не спасут Европу от энергокризиса
Экономика
Аналитик Демидов: поставки американского СПГ не спасут Европу от энергокризиса
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Аналитик и международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает лицемерными статьи американской прессы, которые называют «спасением Европы» возобновившиеся поставки американского сжиженного газа в Европу.

«США были одними из тех, кто настаивал на Третьем энергетическом пакете ЕС, приведшем к кризису, который Европа имеет сейчас. То есть они создали этот кризис, были у его истоков, и теперь они его «торжественно» исправляют, обвиняя во всем Россию. Более того, количество кораблей и объем газа, который они везут, не спасут Европу никоим образом — газа слишком мало, его хватит буквально на месяц. Я могу ошибаться в потреблении, так как оно сейчас падает в Европе в связи с высокими ценами, производства останавливаются, поэтому, может быть, хватит на полутора месяца. Но это не спасение», — заявил Владимир Демидов.

Эксперт считает, что поставки СПГ из Америки никогда не удовлетворят имеющиеся потребности европейцев в газе, поскольку у США нет такого количества газа. Реальное спасение для промышленности Евросоюза он видит только в гарантированных поставках газа по российским газопроводам.

«Можно рассмотреть и такую перспективу, что Америка будет снабжать газом и Европу, и Азию. Но это невозможно, так как у Америки нет такого количества газа. Европа тогда просто упадет в производстве, ее ВВП будет стремительно падать вниз ввиду того, что единственно дешевый газ — это газ в трубе», — отметил аналитик.

Аналитик Владимир Демидов: поставки американского СПГ на спасут Европу
wikimedia.org / Hannes Grobe / CC BY 3.0
Эксперт не верит, что США удастся закрыть проект «Северный поток — 2».

«Если это произойдет — будет уникальная ситуация, потому как трубы и проекты такого масштаба никогда не останавливались. Даже несмотря на то, что «Зеленые» пришли к власти в Германии на волне лозунгов закрытия «СП-2», я уверен, что когда они откроют бухгалтерские книги, они поймут: для того, чтобы ВВП Германии рос, им нужны дешевые источники энергии. И единственный, кто может предоставить их — это Россия. Поэтому я думаю, труба все-таки будет запущена», — заявил Владимир Демидов.

Эксперт удивляется, почему европейцы, невзирая на глобальный энергетический кризис, продолжают терпеть деятельность энергетической комиссии ЕС.

«Я считаю, что энергокомиссия ЕС крайне ангажирована, политизирована и зачастую не следует интересам ЕС. Третий энергопакет ЕС был принят под влиянием США совершенно не в интересах Европы. Кризис был вызван Третьим энергопакетом, именно он является триггером в этой ситуации. Если мы откроем последние документы, подписанные еврокомиссией, такие как, переход на водород, мы увидим, что в нем больше популизма, чем реальных вещей. Документ говорит о переходе на водород ЕС в достаточно краткосрочной перспективе, не имея ни технологий, ни инфраструктуры. Более того, в этом документе Россия не упоминается как основной поставщик водорода», — отметил аналитик.

Комментируя вопрос, почему «Газпром» продолжает поставлять газ Молдове, несмотря на многочисленные задержки платежей, эксперт ответил, что по той же нитке газопровода, которая питает Молдову, идет поставка газа на электростанцию в Приднестровье, которая поставляет электроэнергию в Румынию. Кроме того, газовый монополист просто не хочет портить свой имидж надежного поставщика.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Демидов: поставки американского СПГ не спасут Европу от энергокризиса
европа демидов северный поток — 2 медиагруппа "Патриот"
Комментировать