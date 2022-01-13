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Латвийский политик Фролов призвал остановить превращение Прибалтики в передовой окоп НАТО

  /   Обновлено: 13 января 2022 20:33
Армия
Латвийский политик Фролов призвал остановить превращение Прибалтики в передовой окоп НАТО
Pr Scr youtube.com

Рига, 13 января. Латвийские власти стремятся превратить страну в «передовой окоп НАТО» на восточной границе Евросоюза, заявил председатель Социалистической партии Латвии (СПЛ) Владимир Фролов.

По его словам, латвийские войска заняли 97-е место в списке лучших армий мира по версии сайта Global Firepower. Фролов заявил, что этот показатель не устраивает Ригу, которая будет использовать это в качестве аргумента для наращивания военных расходов. Фролов отметил, что минобороны Латвии хочет в ближайшие несколько лет повысить численность профессиональных солдат в ВС, а также вложить огромную сумму в развитие инфраструктуры военных баз и полигонов.

«Минобороны активно скупает у населения земли, которые в дальнейшем можно будет просто сдать в аренду старшим партнерам по НАТО», — рассказал латвийский политик журналистам.

Социалистическая партия Латвии призывает остановить превращение Прибалтики в передовой окоп НАТО. Фролов заявил, что необходимо противостоять попыткам Запада милитаризировать страны региона.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Балтии ведут переговоры с НАТО о размещении дополнительных сил в регионе. По ее словам, наращивание войск станет «сдерживающим» фактором для РФ.

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Латвия россия нато
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