Создатели постера к «Елкам-8» ответили дизайнеру Стигу Дирдалу на обвинения в плагиате

Москва, 13 января. Студия Bazelevs отреагировала на подозрения в нарушении авторских прав в дизайне постера к картине «Елки-8». Представители компании связались с автором идеи Стигом Дирдалом и нашли способ устранить конфликт.

Студия Bazelevs долгое время игнорировала новости о возможном плагиате, пока норвежский дизайнер Стиг Дирдал не обратил на это внимание лично. Тогда представители компании опубликовали в Facebook послание, в котором заверили, что не нарушили авторские права.

«Юридически такая практика не нарушает закона: идеи и концепции авторским правом не защищаются. Но мы не провели должный ресерч и не установили, что автор у этой идеи все же есть — и это Стиг Дирдал. Мы приносим свои извинения господину Дирдалу за этот неприятный инцидент», — отметили представители компании.

Prt Scr facebook.com / @bazelevscompany

Студия не только признала ошибку, но и заверила, что готова на компенсацию. Кроме того, боссы компании предложили Дирдалу присоединиться к работе над новыми проектами в рамках франшизы.

Постер к фильму «Елки-8» оказался в центре внимания, когда норвежские СМИ заметили, что плакат подозрительно напоминает фото дизайнера Стига Дирдала. В ответ автор опубликовал в соцсетях свою открытку, где сравнил ее с концептом постера.